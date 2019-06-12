"هويتنا ليست للبيع".. سحر طلعت تدعو العالم لدعم استعادة رأس "عنخ آمون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
دعت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، رموز المجتمع المصري إلى مساندة المطالب المشروعة لمصر في حق استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، خاصة بعد عرض رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بلندن يوم ٤ يوليو المقبل، مؤكدة أن تلك القطع جزء أصيل من هويتنا المصرية، التى لا يجب أن نقبل التفريط فيها بأى شكل.
وطالبت النائبة فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، عشاق الحضارة المصرية من مختلف دول العالم بالتدوين على شبكات التواصل الاجتماعى باللغات الأجنبية، بهدف الضغط من أجل استعادة القطع الأثرية المصرية المعروضة حاليا بصالة كريستيز، وإيقاف عملية البيع غير القانونية.
وأكدت النائبة دعمها للخطوات التي اتخذتها وزارتي الخارجية والآثار في مخاطبة الخارجية البريطانية ومنظمة اليونسكو لمواجهة هذه المهزلة، مشددة فى الوقت نفسه على أن التشريعات المصرية تحظر ذلك، قائلة : "هويتنا المصرية ليست للبيع".
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