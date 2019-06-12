مجانًا.. "غرفة السياحة" تعلن إجراءات أخذ البصمة الحيوية للحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت غرفة شركات السياحة، إنهاء إجراءات الحصول على البصمة الحيوية لحجاج السياحة من خلال شركة VFS Tasheel، بالتنسيق مع الغرفة مجانًا وبدون أية رسوم.
وقالت الغرفة في بيان، اليوم، إن الشركة ستعلن الفروع التي ترغب في إنهاء إجراءات البصمة بها للحجاج من خلال موقع الغرفة، مشيرة إلى فتح الباب أمام الشركات لتسجيل رغبات الحجاج حتى يوم الأحد المقبل، ويمكن للشركة قبل هذا الموعد التعديل في إعداد الحجاج بالفروع حسب رغبتها حتى قبل غلق باب التسجيل والتعديل وإرسال البيانات لشركة تسهيل.
وأوضحت الغرفة، أن أخذ البصمة من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، على أن تجمع الغرفة الطلبات من شركات رأس التضامن وإخطار "تسهيل" بطلباتهم على أن تخطر الأخيرة شركات رؤوس التضامن بمواعيد أخذ البصمة لحجاج كل رأس تضامن مباشرة من خلال البريد الإلكتروني المدرج على موقع الغرفة بخانة بيانات الشركة، ويمكن للشركة في تغيير البريد الإلكتروني من شاشة بيانات الشركة على موقع الغرفة لضمان الحصول على مواعيد توافد حجاجها.
وتابعت: أخذ البصمة الحيوية يتم داخل مصر فقط ولا يمكن أخذها بفروع شركة تسهيل خارج مصر، وذلك بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر، وتكون مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أية علاقه بها، أي أنه حال أخذ البصمة لمعتمر ولكنه لم يستخدمها فإن هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.
وشددت الغرفة على أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد لما بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.
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