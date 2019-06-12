أخبار مصر | 'الصحف الحزبية المتعطلة' تشكر ضياء رشوان على محاولاته في حل أزمتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحف الحزبية المتعطلة' تشكر ضياء رشوان على محاولاته في حل أزمتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت رابطة الصحف الحزبية المتعطلة، أنها تُكن كل الاحترام والتقدير للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأن وقفتها الاحتجاجية أمس على سُلم النقابة، كانت ضد تعسف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عدم إصدار ترخيص موقع "الخبر" للمتعطلين من الصحف الحزبية، رغم استيفاء كل الأوراق المطلوبة، ودون إبداء أسباب حقيقية للرفض أو الموافقة، رغم كل الجهود التي بذلها "رشوان" مؤخرًا في هذا الشأن.

ووجهت الرابطة الشكر للنقيب، على ما بذله من جهد في سبيل حل مشكلتهم، التي استمرت نحو 10 سنوات ماضية.

ونظمت الرابطة أمس، وقفة احتجاجية على سُلم النقابة؛ احتجاجًا على عدم إيجاد حلول لأزمتهم.

وكان وعد النقيب الحالي الدكتور ضياء رشوان، الزملاء المتعطلين، بالانتهاء من أزمتهم، والسعي في استكمال الحصول على ترخيص الموقع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان وضع المجلس السابق، وديعة بنكية بقيمة 20 ألف جنيه، لحل أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، وإنشاء موقع إلكتروني تحت إشراف النقابة، باسم "الخبر"، وحصل الزملاء على مقر بمنطقة السيدة زينب، ولكن لم يستكمل المجلس التراخيص والإجراءات.