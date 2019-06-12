شكرا لقرائتكم خبر عن «محرقة بانجو» في الغردقة.. وتنبيه المشاركين بـ«عدم الاستنشاق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط حراسة أمنية مشددة من مديرية أمن البحر الأحمر، تحت إشراف نيابة الغردقة، شهدت المنطقة الصحراوية غرب المدينة، الثلاثاء، تنفيذ عملية حرق عدة أطنان من نبات البانجو المخدر المضبوطة فى عدة قضايا تهريب واتجار وتعاطٍ، وكانت المضبوطات محرزة فى قسمى شرطة أول وثان الغردقة تحت تصرف النيابة.

بدء عمليات حرق البانجو

بدأت عملية الإعدام بنقل البانجو من قسمى الشرطة إلى المنطقة الصحراوية فى عدد من سيارات النقل، وتم تأمين خط سير السيارات التى تقل أجولة البانجو، حتى وصولها إلى حفرة كبيرة تم تجهيزها لهذا الغرض فى المدفن الصحى، وشارك ممثلون عن جهاز شؤون البيئة فى الغردقة، ومديرية الزراعة، وشرطة المرافق، وإدارة مكافحة المخدرات فى عملية نقل وإحراق البانجو، وهى العملية التى حصلت «المصرى اليوم» على صور لها. ونبه المسؤولون عن العملية على جميع المشاركين فى عملية الإحراق بالابتعاد عن منطقة الدخان، والتواجد فى منطقة عكس اتجاه الريح، لضمان عدم تأثرهم بالرائحة الصادرة من الدخان الذى غطى المنطقة القريبة من تنفيذ عملية الحرق لعدة ساعات.

النيران تلتهم البانجو

وقال أحد المشاركين فى عملية الحرق إن الكميات المضبوطة من البانجو تراكمت فى المخازن، وتم التنسيق بين النيابة ومسؤولى البيئة ومأمورى قسمى الشرطة لوضع خطة لإحراقها.