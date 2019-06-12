شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح «إريال كأس الأمم» اليوم.. والسعر بين 400 و700 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ اليوم طرح الجهاز الهوائى «الإريال» فى الأسواق ولدى الموزعين المعتمدين فى القاهرة والمحافظات على مستوى الجمهورية، لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى 21 يونيو الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك نوعين من «الإريال» يمكن استخدامهما فى مشاهدة فعاليات البطولة، الأول داخلى والآخر خارجى، وقالت مصادر إن تركيب أحدهما فى التليفزيون يعتمد على مدى القرب أو البعد من مراكز الإرسال، موضحة أن المسافات القريبة من مركز الإرسال تحتاج إلى الإريال الداخلى، بينما تحتاج الأماكن البعيدة إلى الخارجى، وكذلك الأماكن الموجودة وسط عقارات مرتفعة تمنع وصول الإرسال، مشيراً إلى أن الشركة الموزعة هى التى تحدد بعد وقرب المسافة، وتعرف الأماكن التى تحتاج إلى إريال داخلى والتى تحتاج إلى خارجى، لافتة إلى أن تركيب الإريال يعتمد على وجود خاصية DVD فى جهاز التليفزيون.

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وأضافت المصادر: «إذا كان جهاز التليفزيون قديما فيجب أن يكون هناك جهاز استقبال (ريسيفر) خاص بالجهاز، وقد قررت الشركة الموزعة تصنيع أجهزة استقبال خاصة بالتليفزيونات القديمة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى، وسوف تصل مصر خلال أيام، بعد تسلم أول شحنة من الاتحاد الأوروبى».

وعلمت «المصرى اليوم» أن سعر الإريال الداخلى فى السوق 400 جنيه، والخارجى 700 جنيه، بينما تبلغ تكلفة مشاهدة البطولة على قنوات «بى إن سبورت» 480 جنيها بالنسبة للمصريين، بشرط امتلاك جهاز الاستقبال الخاص بالشبكة.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام أعلنت عن إطلاق قناة «تايم سبورت» على البث الفضائى والأرضى، لبث مباريات البطولة ونقل كل فعالياتها الرياضية والفنية والاجتماعية، وذكرت فى بيان أن الهيئة الوطنية برئاسة حسين زين، وفرت بالتعاون مع مجموعة إعلام المصريين، برئاسة تامر مرسى، جميع سبل الدعم الفنى والتقنى لانطلاق القناة، حرصًا على حق المصريين فى مشاهدة مباريات منتخبهم الوطنى.