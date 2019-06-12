شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستقبل المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت مدينة شرم الشيخ وأنهت الاستعدادات الأخيرة لاستقبال المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، الذى يُعقد 12 و13 يونيو الجارى، حيث تم تجميل الشوارع ودهان البلدورات وتعليق أعلام الدول المشاركة، ولافتات داخل مطار شرم الشيخ الدولى، ورفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات.

وتستضيف مصر المنتدى تأكيدا لاستعدادها للتعاون مع دول القارة فى نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة فى مجال مكافحة الفساد، ويسهم المنتدى فى تشجيع الدول الإفريقية على تبنى سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج للقضاء على الفساد، وتحقيق الترابط المعرفى بين جميع أنحاء دول القارة، حول مخاطر الفساد على جهود التنمية.

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كما يمثل ملتقى دائما للحوار بين الدول الإفريقية من أجل تبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد ومنع حدوثه، تنفيذاً للالتزامات القارية والدولية، وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومى الإفريقى فى هذا المجال.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ أنهت استعداداتها لانعقاد المنتدى، معلنا مشاركة وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات بالدول الإفريقية، بالإضافة إلى 200 مسؤول إفريقى رفيعى المستوى.

ولفت المحافظ إلى أن المركز الثقافى الإسلامى للغات الأجنبية فى مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومركز معلومات السائح يفتحان أبوابهما لاستقبال الراغبين من ضيوف المنتدى للتعرف على الحضارة الإسلامية، مشيرا إلى أن سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية تتولى تأمين شوارع المدينة خلال انعقاد المنتدى، وتستعين الأجهزة الأمنية بـ700 كاميرا كبيرة على مساحات واسعة لرصد أى تحركات غريبة فى الشوارع، مع إقامة غرفة عمليات رئيسية متصلة بالخدمات الأمنية فى الشوارع.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تخصيص 53 سيارة إسعاف مجهزة على أكمل وجه لتأمين المنتدى الإفريقـى. وأكـــد وجــدى سعد، أمين لجنة السياحة بالاتحاد العربى، التابـــع لجامعــة الدول العربية، أن المنتدى يحقق انتعاشة كبيرة فى القطاع السياحى.