شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: أعمال تطوير وإنشاء كبارى بأكتوبر لتخفيف الضغط على طريق الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالإدارة العامة للمرور، إن إدارة المرور بالجيزة تنسق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لإنشاء محاور جديدة وعدد من الكبارى بمحيط المدن الجديدة التى يجرى إنشاؤها مثل الـ800 فدان، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية لمنع الزحام المرورى لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أعمال التطوير تشمل الطريق الدائرى الأوسطى عبارة عن طريق داعم بطول 11 كم على طريق الفيوم، يخدم القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، بعرض 14 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية بعرض 3 أمتار فى اتجاه القادم إلى المدينة.

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واستطرد المصدر، أنه سيجرى تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، حيث يتم إنشاء طريق رئيسى وداعم للاتجاهين، يبلغ طوله 14 كم بعرض 82 مترًا، ويتكون كل اتجاه من رئيسى وحارة للشاحنات الثقيلة، ويوجد به 4 كبارى، وهى كوبرى 14 بالطريق الدائرى الأوسطى، و3 كبارى أخرى، بطريق الفيوم.

وأشار المصدر، أن الوصلة تعد جزءًا من الطريق الدائرى الأوسطى، وتهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم، وذلك بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، كما أنها تستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية لتستوعب الضغط المرورى للنقل الثقيل والقادم من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.