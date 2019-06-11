شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يكشف أسرارًا عن فيلم «الممر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان أحمد عز عددًا من الأسرار لأول مرة عن فيلم «الممر» الذي عُرض في السينمات خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وقال «عز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «لولا مساعدات الجيش في تحريك الدبابات والطائرات الهليكوبتر لما تم الفيلم.. الناس كلها كانت على قلب رجل واحد لعمل فيلم يفخر به الجميع».

Advertisements

وأوضح أن حماس فريق العمل جعله يتحمل تدريبات الصاعقة، متابعا: «المعايشة جزء كبير من النجاح، خاصة عند عمل دور الضابط»، لافتا إلى أنه مر بأوقات صعبة خلال فترة تصوير الفيلم، أولها السفر اليومي للسويس حيث موقع التصوير بأحد معسكرات الجيش، والتصوير داخل الصحراء من 6 صباحا حتى 11 مساءً.

وأكد الفنان أن حفاظ مصر على الريادة الفنية يستوجب إنتاج أفلام مختلفة تصل شهرتها للعالمية، لافتا إلى ضرورة وجود دعم لأفلام البطولات، لأنها تؤثر في وجدان الناس أكثر من ألف خطبة.

وأبدى الفنان أحمد عز سعادته بالإقبال الكبير على فيلم «الممر»، متابعا: «اطمأنيت على الجيل الجديد المتحمس لأفلام البطولات، حتى الأطفال من سن 10 سنوات كانوا يشاهدون الفيلم».