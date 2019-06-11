شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: 600 أتوبيس لنقل مشجعي بطولة إفريقيا إلى الاستادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء على رزق، رئيس هيئة النقل العام، توفير 600 أتوبيس لنقل مشجعي بطولة كأس الأمم الإفريقية للاستادات، والمقرر بدؤها يوم 21 يونيو الجاري.

وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «نوفر 600 أتوبيس من الميادين الرئيسية لنقل المشجعين لاستاد القاهرة.. والجمهور لن يجد أي معاناة للوصول لاستادات المباريات والعودة لأماكن الميادين».

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن الأتوبيسات المخصصة توجد عليها ملصقات البطولة، مع استمرار عمل أتوبيسات النقل العام، متابعا: «زمن تقاطر الأتوبيسات لن يزيد على 15 دقيقة.. وجاهزون لتشغيل الخدمة منذ 1 يونيو».