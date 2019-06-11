شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: ميزانية «الممر» تكفي 3 أفلام.. و«الدوبلير تعرض لكسر في الظهر ومكملش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد عز إن فيلم «الممر» بمثابة نقلة في حياته الفنية.

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وأضاف «عز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «أتابع ردود الفعل على فيلم الممر، وسعيد إن هيتم ترجمة الفيلم لأكثر من لغة، لعرضه في الدول الأجنبية مثل أمريكا وكندا وإنجلترا وفرنسا».

وأكد عز أن ميزانية الفيلم تكفي لإنتاج 3 أفلام، موجها الشكر للمنتج هشام عبدالخالق، وتابع: «تم تأميني على أعلى مستوى، والدوبلير تعرض لكسر في فقرات الظهر أثناء التصوير، لكني قمت بمشاهد خطرة كثيرة، وكنت مطمئنا مع شريف عرفة».

وتمنى عز أن يكون فيلم الممر بداية تغيير في تقنيات السينما، متابعا: «لازم تفكيرنا في إنتاج الفيلم يتغير ومايبقاش سلق».