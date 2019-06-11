شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: تدربنا شهرين في معسكر للجيش قبل تصوير «الممر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان أحمد عز إنه خضع لفترة تدريب عسكري مع طاقم الممثلين في فيلم الممر لمدة شهرين قبل تصويره.
وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «عُرض على الفيلم أثناء تصوير مسلسل أبوعمر المصري، واتصل بي المخرج شريف عرفة، وقالي عايز أعمل فيلم حربي مختلف زي الأفلام العالمية، وقولتله أنا معاك، ومضيت قبل ما أعرف أي حاجة».
وتابع عز: «تمرّنا في قاعدة عسكرية لمدة شهرين قبل التصوير، وعملنا معايشة كاملة مع الضباط بدءًا من اللياقة والضرب بالسلاح ذخيرة حية.. ورغم صعوبة كواليس التصوير إلا إننا فخورون بالفيلم».
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