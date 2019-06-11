شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تسعى لتوفير قوة الدفع والتنفيذ لتطلعات إفريقيا وأجندة 2063 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، على عمق العلاقات بين مصر والأشقاء الأفارقة، وضرورة العمل الإفريقى المشترك.

وقال وزير الخارجية، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الحياة اليوم» مع خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، على هامش مشاركته باحتفالية «يوم إفريقيا»، إن مصر لديها اهتمام كبير بالعلاقات الثنائية مع أشقائها في القارة الإفريقية وتوفير قوة الدفع والتنفيذ لكل تطلعات القارة، من خلال رئاستها للقارة الإفريقية، مع تحقيق كل تطلعات أجندة 2063.

وأوضح أن الارتباط القائم بين مصر وقارتها الإفريقية يأتى بواقع الجغرافيا والتاريخ والتواصل الإنسانى، فيما بين الشعب المصرى وشعوب القارة، مضيفًا: «ونشعر بالإخاء والتضامن مع شعوب القارة».