شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: طرح مزايدة جديدة بـ«غرب البحر المتوسط».. والعروض مبشرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات قدرها 15 مليار دولار حتى منتصف 2022، كما أنه جارٍ التجهيز لطرح مزايدات جديدة في منطقة جديدة غرب البحر المتوسط.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، إن «منطقة غرب المتوسط منطقة بكر، والعروض المقدمة حتى الآن مبشرة، وهدفنا زيادة الانتاج المحلى من الغاز والبترول لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد»، مشيرًا إلى أنه جارٍ عمل الدراسات لطرح هذه المناطق لمزايدات عالمية، بالإضافة للمزايدة العالمية التي طرحت في البحر الأحمر.
وأوضح حمدى عبدالعزيز أن مصر وصلت لأكبر رقم في إنتاج البترول والغاز المكافئ وهو 1.9 مليون برميل يوميًا، وتمتلك الآن فائضًا من الغاز الطبيعي، يمكنها من تلبية كل احتياجات السوق المحلية.
كما قال إن الهدف استخدام الغاز الطبيعى في صناعة البتروكيماويات، وجارٍ تنفيذ 4 مشروعات في البتروكيماويات باستثمارات 1.5 مليار دولار.
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