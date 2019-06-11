إيقاف أعمال بناء مخالف لعقارات بالحوامدية.. وإزالة تعديات بالصف (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من إيقاف أعمال بناء مخالف لعدد من العقارات بمدينة الحوامدية لمخالفتها شروط الترخيص، وذلك بطريق مصر أسيوط الزراعى وخلف منطقة العطور بنطاق الحوامدية.
وأكد أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدى لكافة أشكال البناء المخالف تم إيقاف أعمال البناء لعدد من العقارات خلال حمله تم تنظيمها على مدار يومين كما تم التحفظ على مواد للبناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وأضاف رئيس مدينة الحوامدية أنه تم إيقاف أعمال البناء ومصادرة معدات ومواد البناء المستخدمة على قطعة أرض زراعية بمنطقة العزبة الشرقية.
وفى السياق أكد خيرى مرسي رئيس مركز ومدينة الصف أنه تم إزالة تعديات على عدد من قطع الأراضي الزراعية حيث تم إزالة الأسوار والغرف المقامة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف لعدم تكرار مخالفتة مؤكدا على استمرار الحملات لمنع اى تعديات على الاراضي الزراعية.
بناء مخالف لعقارات بالحوامدية
بناء مخالف لعقارات بالحوامدية
بناء مخالف لعقارات بالحوامدية
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