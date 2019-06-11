شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة المدارس اليابانية ترسل إيميلات للطلبة المقبولين للالتحاق بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية، عن إرسال الإيميلات بدءً من اليوم الثلاثاء، وذلك للطلاب المقبولين بشكل مبدئى، وسوف يتم عقد المقابلة الشخصية بالمقر المصاحب لكل مدرسة وفق الجدول المرسل فى الايميل، علماً بأنه سيتم عقد المقابلات لكل مرحلة فى التاريخ المحدد فقط .
وفي حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة سيتم الاستبعاد واختيار الطفل التالى في قائمة الانتظار، وستعقد المقابلات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 17 ، 18 يونيو الجارى، وستعقد المقابلات الخاصة بالصف الأول و الثانى الإبتدائي يومي الأربعاء والخميس الموافق 19 و20 يونيو الجارى.
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