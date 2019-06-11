شكرا لقرائتكم خبر عن سفر وعودة 1051 مصريا وليبيا و 278 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1051 مصريا وليبيا و 278 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 866 إلى الجانب الليبى، بينهم 262 مصريا و 604 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 185 بينهم 150 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 35 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 185 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 93 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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