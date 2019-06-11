شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأشقاء الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى أكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأشقاء الأفارقة، والتى تعود إلى مرحلة التحرر الوطنى فى منتصف القرن الماضى، وذلك خلال حفل الاستقبال الذى أقامه بمناسبة يوم أفريقيا، والذى يتزامن مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أن احتفال هذا العام بمناسبة يوم أفريقيا يكتسب أهمية خاصة فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال العام الحالى، منوها بأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والسلام فى أرجاء القارة السمراء، وأهمية دعم دور الاتحاد الأفريقى والتعاون المشترك بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق تطلعات شعوب القارة.

من ناحية أخرى، ألقى الدكتور محمدو لابارانغ سفير الكاميرون بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسى الأفريقى كلمة خلال الحفل تناول فيها الفرص والتحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال التنمية وما تم إنجازه فى هذا الصدد، مؤكدا أهمية العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وداعيا إلى استلهام القدوة والنموذج من الآباء المؤسسين خلال مرحلة التحرر الوطنى.

جدير بالذكر أن الحفل بدأ بالاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية، والتى سبق أن ألقاها سيادته بمناسبة يوم أفريقيا، وشهد الحفل سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة البارزة، بالإضافة إلى كبار مسئولى وزارة الخارجية.