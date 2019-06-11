شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول لـ"الحياة اليوم": طرح مزايدات جديدة بـ"غرب البحر المتوسط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات قدرها 15 مليار دولار حتى منتصف 2022، كما جار التجهيز لطرح مزايدات جديدة فى منطقة جديدة غرب البحر المتوسط.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "إن منطقة غرب المتوسط منطقة بكر، والعروض المقدمة حتى الآن مبشرة، وهدفنا زيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول لتلبية احتياجات السوق المجلى وتقليل الاستيراد"، مشيرًا إلى أنه جار عمل الدراسات لطرح هذه المناطق لمزايدات عاليمة، بالإضافة للمزايدة العالمية التى طرحت فى البحر الأحمر.

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وأوضح حمدى عبد العزيز أن مصر وصلت لأكبر رقم فى إنتاج البترول والغاز المكافئ وهو 1.9 مليون برميل يوميًا، وتمتلك الآن فائضًا من الغاز الطبيعى يمكنها من تلبية كل احتياجات السوق المحلية.

كما قال إن الهدف استخدام الغاز الطبيعى فى صناعة البتروكيماويات، وجار تنفيذ 4 مشروعات فى البتروكيماويات باستمارات 1.5 مليار دولار.