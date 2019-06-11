شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يلزم البرامج الدينية بضيوف من العلماء والمؤهلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة أن يكون مقدم البرامج الدينية ملما بالقضايا الدينية، وأن يكون لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.
واشترط المجلس فى الضوابط التى وضعها لتنظيم عمل البرامج الدينية أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.
وضمت ضوابط عمل البرامج الدينية عدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أو تحرض على التطرف، ومراعاة عدم بث إعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يلزم البرامج الدينية بضيوف من العلماء والمؤهلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.