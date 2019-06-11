مصر للطيران تشارك بمهرجان المأكولات والموسيقى الأفريقي باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

شاركت مصر للطيران في رعاية مهرجان المأكولات والموسيقى والأعمال اليدوية الأفريقي رقم 18 باليونان، من منطلق حرص الشركة على التواجد ورعاية المناسبات الخاصة بأفريقيا تزامنا مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ورعاية الشركة للحدث، تمثل الناقل الرسمي للبطولة، بحضور نائب وزير الخارحية اليوناني وسفراء الدول الأفريقية على رأسهم السفير محمد فريد منيب سفير مصر باليونان.

حرصت الشركة متمثلة في مكتبها بأثينا برئاسة إنجي عبدالسلام، على استقبال زوار المهرجان واطلاعهم علي عروض وخدمات الشركة والترويج للعروض الخاصة بافريقيا في ظل وجود جاليات كبيرة من مختلف الوجهات التي تطير اليها الشركة في قلب القارة السمراء وكذلك لتزامن المهرجان الذي يحرص الجميع التواجد به مع بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر.