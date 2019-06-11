​ب300 جنيه شهرياً...الأوقاف تعقد اختبارات لخطباء المكافأة لإمامة الناس في الصلوات الجهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة لخطباء المكافأة ممن اجتازوا اختبارات التحسين، لإمامة الصلاة الجهرية " الفجر _ المغرب _ العشاء ".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم، أن خطباء المكافأة الناجحين في المسابقة يؤمون المصلين في الصلوات الجهرية في المساجد التي يلقون بها خطبة الجمعة أو يؤدي بها زملاؤهم الخطبة، أو يؤدون الصلوات السرية "الظهر والعصر " إضافة إلى صلاة الفجر في أي مسجد تحدده المديرية التابعين لها.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن الإمام الذي يجتاز اختبارات إمامة الناس في الصلوات الجهرية يتقاضى مكافأة عن ذلك تعادل مكافأة خطبة الجمعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا، ويشمل ذلك جميع شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين من الوزارة، على أن يتقاضى شيخ المقرأة مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا، وعضو المقرآة مكافأة قدرها 300 جنيه شهريًا.

وأضاف طايع أنه تعقد اختبارات لخطباء المكافأة الراغبين في إمامة الناس في الصلوات الجهرية، وأعضاء المقارئ في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفقه الطهارة والصلاة، وفي فقه الطهارة والصلاة لشيوخ المقارئ.