كيف تعرف نتيجة القبول في المدارس اليابانية بـ23 محافظة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس اليابانية تباعًا للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، بداية من اليوم الثلاثاء.

وأضافت وحدة المدارس اليابانية، في بيان، اليوم، أنه سيتم اختيار الطلاب وفقًا لاحتياجات المدارس، والتي تصل إلى 40 مدرسة في 23 محافظة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسي الجديد 2019- 2020، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.