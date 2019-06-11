وزيرا النقل والبيئة يبحثان التوسع في مجال وسائل النقل صديقة البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع وزير النقل مع وزيرة البيئة لبحث التوسع في مجال وسائل النقل صديقة البيئة لتخفيف الانبعاثات الصادرة من وسائل النقل والمواصلات المختلفة والمحافظة على البيئة.

وحسب بيان، على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، الثلاثاء، تباحث الجانبان حول آلية التعاون في مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير و تحويله إلى مترو كهربائي حيث سيتم دراسة تمويل المشروع من خلال صندوق المناخ الأخضر خاصة وان هذا المشروع سيكون له مردود كبير في تحسين الأثر البيئي والصحي والإجتماعي لمواطني مدينة الإسكندرية بتحويل الخط إلى خط كهربائي.

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ثم تطرقت المناقشات إلى مشروع ىستدامة النقل الذي يعتمد على نتائج الدراسات الخاصة بتحديد معامل الانبعاثات لكافة انواع السيارات والاتوبيسات واستعراض نماذج للفوائد الإيجابية الصحية والبيئة والاقتصادية والإنتاجية الناتجة عن تحويل عدد من الاتوبيسات التى تعمل بالسولار الي اتوبيسات كهربائية وخاصة مع قيام بعض المحافظات مثل الاسكندرية بالتعاقد على عدد من الاتوبيسات الكهربائية 14 أتوبيس كمرحلة اولى، ضمن خطتها لتطوير اسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالإسكندرية

كما تم استعراض التعاون في مجال الدراسات البيئية الخاصة بالأثر الإيجابي لمشروعات مترو الأنفاق على التحسن البيئي والتقليل من الانبعاثات بالإضافة إلى التعاون في مجال الدراسات الخاصة في تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة وكذلك استعراض جهود وزارة النقل في التعاون مع الجهات المعنية لاستخدام مخلفات المباني الخالية من المخلفات العضوية بعد إعادة تدويرها ووفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية المعمول بها في أعمال رصف الطرق

وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الجانبين تختص بمناقشة الأثر البيئي الإيجابي لمشروعات مترو الانفاق والقطار السريع والقطار الكهربائي بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارتين لمناقشة الموضوعات والدراسة المشتركة ورفع تقارير دورية لوزراء النقل والبيئة.