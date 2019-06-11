عبير تطلب الخلع: "جوزي كسر إيدي عشان ياخد الريموت "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ نور العمروسي:

أقامت "عبير. ش" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي كسر إيدي عشان ياخد ريموت التليفزيون".

وقالت "عبير" 30 سنة، ربة منزل: تزوجت منذ 4 سنوات من "عبدالله. ب" 34 سنة، فني تكييفات، ورزقنا الله بطفل عمره 3 سنوات، لكن مشكلة زوجي أنه ذو طبع عنيف للغاية في تعامله معي؛ ما يتسبب في حدوث كدمات لي بكل جسدي.

تابعت الزوجة: زوجي مغرم بتناول الشاي أثناء وجوده بالمنزل، فهو بطلبه باستمرار، وحال تأخري في إحضاره يقوم بضربي في حائط المطبخ، وإذا لم يعجبه كوب الشاي يقوم بإلقائه في وجهي.

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أضافت عبير: خلال أيام الصيف يقوم زوجي بأخذ المروحة الوحيدة الموجودة بالمنزل، ويتركني وطفلي بدونها، وحينما طلبت منه ذات يوم أن آخذها قبل النوم قام بتكسيرها، كما رفض إعطائي أية مصاريف كي أشتري ملابس لطفلنا، وبعد أيام حضر زوجي من عمله ومعه ملابس ليست على مقاس طفلي؛ فتشاجرنا لأني أعرف مقاس إبني فأخذ الملابس ومزقها بالكامل.

استكملت الزوجة: في يوم ما جلست أشاهد التليفزيون، وجاء زوجي ليغير القناة فرفضت لأني أتابع مسلسل تليفزيوني، لكنه حاول أخذ الريموت بالقوة، فحاولت أن أقاومه بيد واحدة لأن إبني على يدي الأخرى فكسر يدي وأخذ الريموت.

أشارت عبير: كلما اشتكيت لأسرتي من عنف زوجي يقولوا لي "معلش ربنا هيهديه"، ولكن بعد كسر يدي فاض بي الكيل وتركت المنزل وأصبحت لا أتحمله، فكل جسدي به كدمات ولن أنتظر حتى الموت، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 86 لسنة 2019 ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.