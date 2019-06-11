"انتحار قاتل والدته بالبساتين وأسباب إعدام مقتحم كنيسة مارمينا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المتهم بقتل والدته في البساتين.. يلقى نفسه من الطابق الثالث بالنيابة

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم بقتل والدته بالبساتين أمس الأثنين، ألقى نفسه من الطابق الثالث بالنيابة بمحكمة جنوب القاهرة.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المتهم غافل الحراسة خلال تواجده بـ"طرقة" النيابة، وقفز من النافذة، ليسقط أرضا، مشيرًا إلى أن أصيب إصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

التصريح بدفن طالب غرق في نهر النيل بالصف

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل بالصف، بعدما كشفت التحريات والتقرير الطبي عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف، وذكر شهود عيان أن طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، غرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق لاتهامه الكسب غير المشروع لـ 13 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ٥ ملايين و٨٦٢ ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة لجلسة 13 يونيو.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس، بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة "مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار" وحصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله نفوذ وظيفته، وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لـ 20 يوليو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب، والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 20 يوليو المقبل للمرافعة.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى، والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

لهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام مقتحم كنيسة مارمينا وسجن آخرين

أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم على 11 متهمًا في القضية رقم ۲۲۷۸ لسنة 2018 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 102 لسنة 2018 حصر كلي حلوان والتبين و15 مايو، والمعروفة إعلاميًا بـ "كنيسة مار مينا".

وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة، إن كلا من إبراهيم إسماعيل مصطفى، ومحمد عنتر ياسر عوض، وعلاء الدين منصور حسن إبراهيم، وطه عبدالتواب إسماعيل مصطفى عبدالتواب، وعادل إمام محمد إمام، ومحمد فتحي عكاشة عوض الله، ومحمد إسماعيل مصطفي، وإبراهيم الدسوقي أحمد، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبدالرازق، وشوربجي محمد محمود، بأنهم في غضون عام 2019 حتى 2018، اسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" لـ18 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 18 يونيو؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

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وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

ضبط مسئول صفحة "ممكن الامتحانات تنزل من هنا": بساعد أخويا عشان ينجح

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لإدارته المجموعة المسماة (ممكن الامتحانات تنزل من هنا) على تطبيق "الواتس أب"، والذي يقوم من خلاله نشر أجوبة أسئلة امتحانات الثانوية العامة (مادة اللغة العربية)، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين إدارته لثلاث مجموعات أخرى تستخدم لذات الغرض، وبفحص منشورات تلك المجموعات تبين أنها تحتوي على صور أسئلة وأجوبة امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة.

وبمواجهته اعترف بإدارته لتلك المجموعات حيث أن شقيقه (طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ورسب في العام الماضي) وقام بذلك لمساعدته هذا العام.

إنهاء خصومة ثأرية وإتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

نجحت مديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية دمنهور بنى شقير بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط في النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

وأكد الحاضرون على ثقتهم في أجهزة وزارة الداخلية، وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

الحماية المدنية تنقذ 7 أشخاص تعطل بهم مصعد في شبرا

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من إنقاذ 7 أشخاص تعطل بهم مصعد بأحد المباني التابعة لهيئة السكك الحديدية بشبرا، في استجابة فورية.

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بحدوث عطل فني بمصعد أحد المباني التابعة لهيئة السكك الحديدية- كائن بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص.

وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والانتقال والتعامل السريع معها، تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، والتي نجحت بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات في التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدي الخلفي للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.

الداخلية: 3 مليارات و401 مليون جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، بمشاركة قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية.

تناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم في إطار القانون.

استعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربي المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها في تجارتهم الآثمة.

إحالة موظفين بالضرائب العقارية للمحاكمة ضربا "لجنة جرد"

قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة أماني الرافعي، اليوم الاثنين، بإحالة إثنين من المختصين بمصلحة الضرائب العقارية للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية بأن الإحالة تأتي على خلفية المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بمخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية.

والصادر بحقهم القرار هما: أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية، والقائم بعمل مدير عام المخازن بمصلحة الضرائب العقارية.