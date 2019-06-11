أخبار مصر | مشاركة متميزة لمصر للطيران في رعاية مهرجان المأكولات والموسيقي والأعمال اليدوية الإفريقي ١٨

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركة متميزة لمصر للطيران في رعاية مهرجان المأكولات والموسيقي والأعمال اليدوية الإفريقي ١٨ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت مصر للطيران في رعاية مهرجان المأكولات والموسيقي والأعمال اليدوية الإفريقي رقم 18 African food music and handicrafts festival.

يأتي ذلك من منطلق حرص مصر للطيران علي التواجد ورعاية المناسبات الخاصة بإفريقيا ولا سيما تزامنا مع استضافة مصر لبطولة كأس الامم الافريقية و رعاية مصر لللطيران للحدث حيث تمثل الناقل الرسمي للبطولة.

بحضور نائب وزير الخارحية اليوناني وسفراء الدول الافريقية وعلي رأسهم سفير جمهورية مصر العربية باليونان السفير محمد فريد منيب.

هذا وقد حرصت مصر للطيران متمثلة في مكتبها باثينا برئاسة انجي عبد السلام مدير مكتب خلال المهرجان علي استقبال زوار المهرجان واطلاعهم علي عروض وخدمات مصر للطيران و الترويج للعروض الخاصة بافريقيا في ظل وجود جاليات كبيرة من مختلف الوجهات التي تطير اليها الشركة الوطنية في قلب القارة السمراء و كذلك لتزامن المهرجان الذي يحرص الجميع التواجد به مع بطولة كاس الامم الافريقية بمصر.