أخبار مصر | مصادر: الانتهاء من تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: الانتهاء من تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، إن الأسبوع المقبل سيهد ثاني اجتماع لمجلس النقابة، لاستكمال والانتهاء من المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، والتي فشلت في أول اجتماع للمجلس في إبريل الماضي.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن أعضاء المجلس اتفقوا بنسبة كبيرة على تشكيل اللجان وهيئة المكتب، ومن المُنتظر أن يدعوهم النقيب ضياء رشوان لاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، للانتهاء من الأمر.



وأكد أن الأعضاء توافقوا حول مناصب الوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ورئاسة عدد من اللجان، ومن المنتظر أن ينتهي من التوافق حول بقية المناصب خلال الاجتماع.



وكان أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.

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وجاء أول اجتماع للمجلس، بعد تأخر 36 يومًا بعد انتخابات التجديد النصفي، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.

وجاء فشل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.