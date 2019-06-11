أخبار مصر | نقيب الصحفيين عن تشكيل هيئة المكتب: أنتم على موعد مع أخبار جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين عن تشكيل هيئة المكتب: أنتم على موعد مع أخبار جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، هو أمر سابق لأوانه، وأنه مازال يخضع للمشاورات الودية بين أعضاء المجلس بعضهم البعض ومع النقيب، للوصول إلى حلول مرضية تمامًا لجميع أعضاء المجلس، بما يخدم الجمعية العمومية ويمثلها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يقدر تمامًا ترقب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإعلان تشكيل اللجان وهيئة المكتب، للإسراع في تقديم الخدمات للزملاء، وتحقيق مصالحهم، مؤكدًا أن الجمعية العمومية والرأي العام على موعد مع أخبار جيدة الأسبوع المقبل، والذي من المحتمل بنسبة كبيرة أن يشهد اجتماعًا للانتهاء من هذا الملف.



وكان أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.

Advertisements

وجاء أول اجتماع للمجلس، بعد تأخر 36 يومًا بعد انتخابات التجديد النصفي، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.

وجاء فشل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.