أخبار مصر | الوزير وياسمين فؤاد يبحثان التوسع في مجال وسائل النقل صديقة البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير وياسمين فؤاد يبحثان التوسع في مجال وسائل النقل صديقة البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لبحث التوسع في مجال وسائل النقل صديقة البيئة لتخفيف الانبعاثات الصادرة من وسائل النقل والمواصلات المختلفة والمحافظة على البيئة.

تباحث الجانبان حول آلية التعاون في مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير و تحويله إلي مترو كهربائي حيث سيتم دراسة تمويل المشروع من خلال صندوق المناخ الأخضر خاصة وان هذا المشروع سيكون له مردود كبير في تحسين الأثر البيئي والصحي والإجتماعي لمواطني مدينة الإسكندرية بتحويل الخط إلى خط كهربائي .

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ثم تطرقت المناقشات الي مشروع إستدامة النقل الذي يعتمد على نتائج الدراسات الخاصة بتحديد معامل الانبعاثات لكافة انواع السيارات والاتوبيسات واستعراض نماذج للفوائد الايجابية الصحية والبيئة والاقتصادية والانتاجية الناتجة عن تحويل عدد من الاتوبيسات التى تعمل بالسولار الي اتوبيسات كهربائية وخاصة مع قيام بعض المحافظات مثل الاسكندرية بالتعاقد على عدد من الاتوبيسات الكهربائية (١٤ اتوبيس كمرحلة اولى ) ضمن خطتها لتطوير اسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالإسكندرية.

كما تم إستعراض التعاون في مجال الدراسات البيئية الخاصة بالاثر الايجابي لمشروعات مترو الانفاق على التحسن البيئي والتقليل من الانبعاثات بالاضافة الي التعاون في مجال الدراسات الخاصة في تحويل الموانئ المصرية الي موانئ خضراء صديقة للبيئة وكذلك استعراض جهود وزارة النقل في التعاون مع الجهات المعنية لإستخدام مخلفات المباني الخالية من المخلفات العضوية بعد إعادة تدويرها ووفقا للإشتراطات والمواصفات الفنية المعمول بها في اعمال رصف الطرق.

وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الجانبين تختص بمناقشة الاثر البيئي الايجابي لمشروعات مترو الانفاق والقطار السريع والقطار الكهربائي بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارتين لمناقشة الموضوعات والدراسة المشتركة ورفع تقارير دورية لوزراء النقل والبيئة.