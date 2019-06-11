مصر | "لسرقة 200 ألف جنيه بموس".. استمرار حبس مسجلة بتهمة السرقة بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لسرقة 200 ألف جنيه بموس".. استمرار حبس مسجلة بتهمة السرقة بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسجلة خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات لتورطها فى سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية فى الدرب الأحمر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغًا من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بمنطقة الغورية دائرة القسم، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة مسجلة خطر 45 سنة وسبق لها قضايا أخرى سرقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وإلقاء القبض عليها.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ 12260 جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقي المبلغ المستولى تم إيداعه عند عميل سئ النية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى أمرت بحبسها فى وقت سابق وتم التجديد.