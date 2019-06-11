مصر | نيابة السيدة زينب تتحفظ على 6178 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

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قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، التحفظ على 6178 قطعة مستلزمات طبيه مجهولة المصدر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات ضباط مباحث التموين تفيد بأن مالك شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بحيازته وتجميعه كميات من المستلزمات الطبية جهاز قياس السكر – جهاز قياس الضغط – شرائط قياس سكر – سرنجات السكر، قدرها 6178 قطعة وجهاز، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحاليل طبية من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.