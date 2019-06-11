مصر | "سرقا 30 كرتونة سجائر".. قرار النيابة بشأن سائق ونجله في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرقا 30 كرتونة سجائر".. قرار النيابة بشأن سائق ونجله في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس سائق ونجله، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهما في سرقة مخزن سجائر.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على البضائع المسروقة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال مباحث مصر القديمة، من ضبط سائق 47 عامًا، وعاطل 18 سنة نجل الأول، لارتكابهما واقعة سرقة 30 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع من داخل مخزن سجائر، استقلالهما دراجة نارية، "موتسكيل" بدون لوحات معدنية، المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما "عتلة حديدية، أجنة".

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام فى وقت سابق وتم التجديد.

