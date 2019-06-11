«الأعلى للإعلام» يصدر ضوابط البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو (نص كامل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ضوابط البرامج الدينية والرياضية والطبية والتوك شو، وذلك في إطار حرصه على ضبط المشهد الإعلامي؛ من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تطور الإعلام وتقدمه.
ووضع المجلس عددا من الضوابط للبرامج سالفة الذكر، لتنظيم عملها، وذلك بهدف إرساء معنى المسؤولية الاجتماعية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي، يُعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.
وأكد المجلس أنه تم إعداد الضوابط بواسطة لجان المجلس المختصة، والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام، موضحًا أنها جاءت متوافقة مع الدستور والقوانين ومواثيق العمل الإعلامي، وأيضًا مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها.. وينشرها المصري اليوم كالتالي :
ضوابط البرامج by Bassam Mharan on Scribd
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