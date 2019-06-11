شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأشقاء الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأشقاء الأفارقة، والتي تعود إلى مرحلة التحرر الوطني في منتصف القرن الماضي، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه بمناسبة يوم أفريقيا، والذي يتزامن مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963.

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وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أشار إلى أن احتفال هذا العام بمناسبة يوم أفريقيا يكتسب أهمية خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، منوها بأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والسلام في أرجاء القارة السمراء، وأهمية دعم دور الاتحاد الأفريقي والتعاون المشترك بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق تطلعات شعوب القارة.

من ناحية أخرى، ألقى الدكتور محمدو لابارانغ سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي كلمة خلال الحفل تناول فيها الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجال التنمية وما تم إنجازه في هذا الصدد، مؤكدا على أهمية العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، وداعيا إلى استلهام القدوة والنموذج من الأباء المؤسسين خلال مرحلة التحرر الوطني.

جدير بالذكر، أن الحفل بدأ بالاستماع إلى كلمة ا رئيس الجمهورية، والتي سبق أن ألقاهابمناسبة يوم أفريقيا. وقد شهد الحفل سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة البارزة، بالإضافة إلى كبار مسئولي وزارة الخارجية.