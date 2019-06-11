شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الدفاع بقائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري.

وأكد القائد العام خلال لقائه أن الحرب على الإرهاب بالمنطقة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى للقضاء على التنظيمات الإرهابية والعمل على تجفيف مصادر تمويلها على كافة المستويات معرباً عن إعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين وتطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيداً من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية مقدماً التهنئة للفريق أول كينيث ماكينزي، بمناسبة توليه القيادة المركزية الأمريكية، متمنياً له دوام التوفيق في المرحلة القادمة التي تشهد الكثير من التحديات على المستويين الإقليمى والدولي.

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من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على دعم بلاده لمصر وقواتها المسلحة في الحرب على الإرهاب وأشاد بما حققته من نجاحات ضد العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وفى سياق متصل التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى والوفد المرافق له وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين وعلى رأسها تدريبات النجم الساطع.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.