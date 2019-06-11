شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة المتشددين.. «أوقاف الإسكندرية» تخصص 4 لجان لاختبار خطباء المكافأة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية تخصيص ٤ لجان لأجراء اختبارات خطباء المكافأة الجدد.

وقال أن الأختبارات تاتي في اطار حرص وزارة الأوقاف على الترقي العلمي والتحسين المالي لخطباء المكافأة.

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وأشار الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة في الإسكندرية، أن الاختبارات تجرى في لجان المركز الثقافي بمسجد الأمام محمد عبده، ومسجد القائد إبراهيم، ومسجد الحديد والصلب، ومعسكر أبوبكر الصديق بالعصافرة شرق المدينة.

ولفت إلى أن الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، يرافقه الشيخ محمد عبدالرحمن التفتيش العام بالوزارة افتتح اللجنة الأولي، فيما افتتح هو لجنة القائد إبراهيم، وقام الشيخ محمد أبوزيد مدير العجمي والدخيلة بأفتتاح لجنة الحديد والصلب، كما قام الشيخ عبدالسلام رزق مدير المنتزه بأفتتاح لجنة المعسكر، وذلك بحضور أعضاء اللجان ومفتشي المتابعة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة على أن هذه الأختبارات تأتي تأكيداًً على أهمية رفع المستوى المادي والعلمي للخطباء وفي إطار تجديد الخطاب الديني والعمل على التصدي للفكر المتطرف الهدام بالحكمة والموعظة الحسنة وفق المنهج الأزهرى الوسطي.

٤ لجان لأختبارات خطباء المكافأة الجدد لمواجهة المتشددين بالإسكندرية

٤ لجان لأختبارات خطباء المكافأة الجدد لمواجهة المتشددين بالإسكندرية