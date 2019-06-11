شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يطالب سائقي التاكسي والسرفيس بالالتزام بالزي الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سائقي التاكسي والسرفيس بشرم الشيخ بضرورة الالتزام بأرتداء الزي الموحد حيث طالب المحافظ منهم حسن معاملة ضيوف المحافظة خلال فترة انعقاد المنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد يومي الاربعاء والخميس، الفترة من ١٢ إلي ١٣ من شهر يونية الجاري.

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وأشار إلى أن سائقي سيارات التاكسي بشرم الشيخ لهم دور كبير في عودة السياحة وازدهارها من خلال ظهورهم بالشكل اللائق خلال انعقاد المؤتمرات المختلفه بشرم الشيخ، لافتًا إلي الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي لأظهار المدينة بالمظهر الجذاب.

كما شدّد على قيام إدارة المرور بشرم الشيخ، بتغريم غير الملتزمين بغرامات مالية كبيرة، وتحقيق الأنضباط بطرق المدينة.

وتمنى المحافظ نجاح المنتدي وجميع المؤتمرات التي تجري علي أرض شرم الشيخ.