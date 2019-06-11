شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين الأفارقة: نسعى لتعزيز حرية الصحافة ونتطلع لدور مصر فى الاتحاد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن مشاركته في المؤتمر الدولي الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي تحتضنه تونس، هو حدث مهم بالنسبة لنا كصحفيين عرب وأفارقة ويزيد من اهتمامنا به أن المرشح المحتمل لرئاسة الاتحاد الدولي سيكون إفريقيا وعربيا.

وقال الرزيقي - في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر- إن انعقاد المؤتمر في إفريقيا هو إشارة واضحة للصحفيين في كل دول العالم بأهمية تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين والانتباه إلى عدد وحجم الانتهاكات وضحايا النزاعات والحروب في إفريقيا.

وأضاف أن الوجود العربي في الاتحاد الدولي كبير وفاعل يؤكد أن قضايا العالم العربي في صدارة الاهتمامات الصحفية الدولية ويجب أن تمضي الأجيال الصحفية العربية في التواجد الكثيف والمستمر في المنظمات الصحفية والحقوقية الدولية حتى يزدهر واقع الصحافة العربي من كافة النواحي المهنية والظروف السياسية والاجتماعية التي تحيط بالعمل الصحفي.

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وحول التعاون بين مصر والسودان في مجال الصحافة، قال الرزيقي، إن مقر الصحفيين العرب في القاهرة لذلك نشعر بحاجة ماسة إلى ضرورة تواجد النقابة الصحفية المصرية في عمق الاتحاد الدولي للصحفيين وأن تكون فاعلة بحجم مصر ودورها وتاريخها في هذا المحفل الصحفي العالمي.

وأضاف "نحن نتطلع إلى إسهامات مصر خاصة بعد نجاح تونس في تنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي وهو شرف لنا كعرب سيتم تدعيمه من كافة النقابات العربية لدورها كاملا في حماية الصحفيين العرب وانتزاع حقوقهم".