شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى "بُناة مصر" الأحد تحت رعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات ملتقى «بناة مصر» يوم الأحد 16 يونيو الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء.
ويشارك أيضا فى الملتقى 500 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات ومؤسسات التمويل، وملتقى «بناة مصر» يبحث فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار كلا من ليبيا والعراق.
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