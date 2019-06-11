شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بالكسب غبر المشروع إلى 13 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الأستثمار سابقاً، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ٥ ملايين و٨٦٢ ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة لجلسة ١٣ يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رافت الطيب، وهيثم محمود عبدالمنعم.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد احال المتهم إلى محكمة الجنايات أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الأستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيهاً، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفتة وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.