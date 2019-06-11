شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد نجم، الخبير الاقتصادي، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، والذي وصل إلى 16.67 جنيه.

وقال «نجم» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «انخفاض سعر صرف الدولار طبقا لقانون العرض والطلب»، متابعا: «قيمة الاستثمارات الأجنبية قبل 5 سنوات كانت أقل من ملياري دولار، واليوم وصلت لحاجز الـ8 مليارات دولار».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع قيمة العائدات من السياحة إلى أكثر من 10 مليارات دولارات بعدما كانت 4 مليارات فقط عقب سقوط الطائرة الروسية، وكذا ارتفاع دخل قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج التي وصلت لـ27 مليار دولار، فكلها عوامل ساعدت على زيادة المعروض من الدولار، ومن ثم انخفاض سعر الصرف.