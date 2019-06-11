شكرا لقرائتكم خبر عن متى يشعر المواطن بنتيجة انخفاض سعر الدولار؟ خبيرة مصرفية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن نتيجة انخفاض سعر الدولار ستظهر بعد فترة وليس الآن، فور تصريف المواد الخام في مجالات الصناعة المختلفة المستوردة بالسعر القديم.

وأضافت «الدماطي» خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 7% خلال الفترة الماضية وفق قانون العرض والطلب على العملة»، متابعة: «المشروعات القومية والمدن الجديدة والاستثمار العقاري الأجنبي في مصر أحد أسباب انخفاض سعر الدولار».

وأكدت الخبيرة المصرفية على شعور المواطن بنتيجة انخفاض سعر الدولار فور انتهاء دورة تصريف الكميات المخزونة من المواد المصنعة في قطاعات الصناعة المصرية، والتي تم استيرادها بالسعر الغالي، متابعة: «انخفاض سعر الدولار سيقلل من حدة إحساس المواطن بنتيجة زيادة سعر البترول خلال الفترة المقبلة».