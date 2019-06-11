شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري توليد يكشف سبب زيادة معدلات الولادة القيصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور كريم شاهين مدرس واستشاري التوليد وأمراض النساء وأطفال الأنابيب بكلية الطب جامعة المنيا، عن سبب زيادة معدلات الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية.

وقال شاهين، في تصريح صحفية، إن هناك سببين لهذه الزيادة؛ السبب الأول له علاقة بالمريضة نتيجة عدم أو قلة وعي السيدات الحوامل بمخاطر الولادة القيصرية وخوفهم من آلام الولادة الطبيعية والاعتقاد الشائع أن الولادة القيصرية أكثر أمانا للطفل عن الولادة الطبيعية فنجد أن كثيرا من السيدات الحوامل تصر على الولادة القيصرية دون وجود سبب طبي لإجرائها.

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أما السبب الثاني: يرجع إلى أن الكثير من أطباء النساء والتوليد يستسهل إجراء الولادة القيصرية من حيث الوقت والمجهود أقل من ذلك الذي سيبذله مع المريضة في الولادة الطبيعية أو لأنها ماديا افضل من الولادة الطبيعية أو لجهل الطبيب في تقييم الحالة من حيث احتياجها علميا وطبيا لإجراء ولادة قيصرية من عدمه.

وفي نفس السياق قالت الدكتورة إيناس مصطفى، مدرس واستشاري التوليد وأمراض النساء، إن زيادة عدد الولادات القيصرية أصبحت كابوسا مزعجا نتج عنه زيادة حالات المشيمة المندغمة لدى السيدات اللاتي سبق لهن الولادة القيصرية.

وأكدت أن هذه الأعراض تزداد الخطورة مع زيادة عدد مرات الولادة القيصرية، وهي عبارة عن التصاق المشيمة المتقدمة بجدار الرحم واندغامها الشديد في جدار الرحم لدرجة أن هناك بعض الحالات تتوغل المشيمة فيها إلى أن تصل إلى جدار المثانة البولية، مما يؤدي إلى حدوث نزيف حاد أثناء الولادة نتيجة عدم انفصال المشيمة أو انفصالها الجزئي والذي قد يودي بحياة المريضة أو اضطرار الطبيب لإجراء استئصال للرحم حفاظا على حياة المريضة«.