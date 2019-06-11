شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم «7318» لسنة 2019 بندب محمد محمد الصافي، رئيس حي ثان الزقازيق، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق وندب أحمد جابر محمد، نائب رئيس حي ثان الزقازيق، للعمل بوظيفة رئيس حي ثان الزقازيق، وندب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبوكبير وندب صبحي الهادي، مدير إدارة النظافة والتجميل بالديوان العام، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية وندب هشام عبدالمقصود على محاسب بالدرجة الأولى التخصصية – تمويل ومحاسبة بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مدينة القرين، وندب فيصل عبدالكريم منصور محاسب – بالدرجة الأولى التخصصية تمويل ومحاسبة بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مدينة منشأة أبوعمر.

Advertisements

كما قرّر المحافظ نقل كل من صلاح سالم منصور – بدوي محمود الشحات – السيد عبدالله سليم عبدالله، من العمل بوظائفهم الحالية للعمل بديوان عام محافظة الشرقية.

وقرر محافظ الشرقية إنهاء التعاقد مع السيد أسامة عادل حسن عايش من العمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا بنظام العقد المؤقت، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.