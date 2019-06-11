شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: مصر ملتزمة بتصدير الغاز ضمن التعاقدات السابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر تصدر الغاز في إطار التزامها بالتعاقدات السابقة، في حين أنه تم إيقاف الاستيراد بعد ارتفاع إنتاج مصرمن الغاز الطبيعي.

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وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «1.9 مليون برميل يوميا أعلى إنتاج في تاريخ مصر من البترول والغاز والمكثفات»، متابعا: «إنتاج الغاز الطبيعي تزايد في مصر بعد عمل حقل ظهر، وأصبح الإنتاج يكفي احتياجات السوق المحلية».

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن مصر على طريق دخول نادي مصدري الغاز الطبيعي، متابعا: «مصر حققت إنجازات متميزة في الاتفاقات البترولية ومجالي البحث والاستكشافات، مما حقق استثمارات ضخمة تقدر بـ10 مليارات دولار».

وأردف «عبدالعزيز» أن وزارة البترول تصدر الغاز وفقا للتعاقدات المبرمة سابقا، لأن مصر ملتزمة باتفاقياتها، متابعا: «نسعى لتنفيذ مشروعات البتروكيماويات لنستغل إنتاجنا من الغاز في مشروعات القيمة المضافة».