شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تكشف استعداداتها لـ«أمم إفريقيا»: 80 ماكينة ديزل احتياطية للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، استعدادات الوزارة لتأمين مصادر الكهرباء اللازمة لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر بدؤها يوم 21 يونيو الجاري.

وقال «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «تمت مراجعة كل مصادر التغذية الكهربائية للملاعب الرئيسية الستة، وكذلك ملاعب التدريب، وأماكن إقامة المنتخبات»، متابعا: «وفرنا أكثر من 80 ماكينة ديزل لتأمين التغذية الاحتياطية للطوارئ».

وأوضح المتحدث، باسم وزارة الكهرباء، أنه تم اختبار لجميع حجرات المحولات والموزعات الكهربائية، مشيرا إلى أنه تم عمل إحلال وتجديد لموزع رئيسي لاستاد الإسماعيلية واستاد السويس بمبلغ 7 ملايين جنيه، بجانب مراجعة جاهزية باقي الموزعات الكهربائية، وتوفير فرق للطوارئ من فنيين ومهندسين على سيارات مجهزة بمولدات كهربائية.