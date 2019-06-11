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جامعة الازهر تقر نظام التحسين لطلاب الدراسات العليا بالكليات الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن المجلس الأعلى للأزهر بصدد دراسة مقترح مقدم للسماح للطلاب والطالبات فى قطاعات (أصول الدين والدعوة والشريعة واللغة العربية)، والذين لم يحصلوا خلال امتحانات الدور الأول لهذا العام على تقدير عام "جيد" - الذي يمكنهم من تسجيل الرسائل العلمية-، بدخول امتحان تحسين فى 3 مواد من مواد التخصص بحد أقصى، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر فى هذا الشأن.

 

وأهاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى تصريحات له اليوم، بالطلاب والطالبات الذين لهم رغبة فى التحسين أن يسارعوا فى تسجيل المواد التى يرغبون التحسين قبل بداية الامتحان، مشيرا إلى أن امتحان الدور الأول للقطاعات الثلاث سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 / 6 / 2019، على أن يمتحن طلاب وطالبات أصول الدين والدعوة صباحًا، واللغة العربية والشريعة مساء.

 

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وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن هذا من باب التيسير على الطلاب والطالبات من الباحثين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستدراك ما فاتهم بسبب تقصير أو معوقات.

 

 

 

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