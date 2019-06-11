الخليج 365: "23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " 23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"، وفيه: أجيرى يحسم الجدل حول قائمة المنتخب النهائية.. وفيلم «الممر » لتحفيز اللاعبين للتتويج بالنجمة الثامنة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة التاسعة.

وداخل العدد

ـ السيسى يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودى العالمى: ضمان حقوق الفلسطينيين يفتح آفاقاً جديدة للتنمية

ـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الاستاتيكا "عربى ولغات"

وداخل العددـ السيسى يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودى العالمى: ضمان حقوق الفلسطينيين يفتح آفاقاً جديدة للتنميةـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الاستاتيكا "عربى ولغات" ـ قطر تحولت لبنك ينفق أموالا حراما لخدمة الإرهاب ومدبولى يشدد على أهمية إعلان الأسعار..ـ الحكومة تحاصر جشع Advertisements ـ البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون زيادة المعاشات ـ أردوغان يبيع تاريخ تركيا للتغطية على فشله الاقتصادى



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