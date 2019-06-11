شكرا لقرائتكم خبر عن الإندبندنت: انقراض 600 نوع نبات أسرع 500 مرة من المعدل الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن البشر تسببوا فى القضاء على ما يقرب من 600 نوع من النباتات على مدى السنوات الـ250 الماضية وهو ما يصفه العلماء بأنه معدل "غير مسبوق" لاختفاء النباتات.

ووجد تحليل لجميع سجلات انقراض النبات الموثقة من جميع أنحاء العالم من قبل العلماء فى مكتب الحدائق النباتية الملكية التابع لوزارة البيئة البريطانية وجامعة ستوكهولم أن 571 نوعًا معروفًا من النباتات قد اختفى تمامًا من البرية منذ الثورة الصناعية.

Advertisements

وأوضح تحليل العلماء أن هذا العدد أكثر من ضعف عدد الطيور والثدييات والبرمائيات التى انقرضت خلال نفس الفترة مجتمعة معا.

وأضافت الصحيفة أن الانقراض النباتى يحدث أسرع بمقدار 500 مرة من معدلات الانقراض الطبيعية بين أنواع النباتات أو المعدل الطبيعى للانقراض فى تاريخ الأرض قبل التدخل البشرى الكبير.

وتابعت: رغم أن عددًا أقل من أنواع الحيوانات قد انقرض، إلا أن معدل انقراضها أسرع 1000 مرة على الأقل أكثر من معدلات الانقراض الطبيعية، مما يؤكد تأثير البشر على الحياة على كوكب الأرض.