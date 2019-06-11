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وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى حول ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غداً إلى تونس للمشاركة فى الاجتماع الوزاري الثلاثى حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

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واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.

 

  

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